ديانا كرزون تطرح أغنية جديدة.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرحت الفنانة ديانا كرزون عملين غنائيين خاصين بالأعراس تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة.

وأهدت كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي مؤكدةً إنه ا رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي.



وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.



وبعد أيام قليلة طرحت كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.



تقديمها لهذين العملين يؤكد اعتزازها الكبير بالتراث العربي المليء بالأعمال الرائعة التي تستحق ان تقدم بقوالب جديدة وتوزيع موسيقي مختلف يناسب أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.



