حقيقة وجود جزء رابع من "ولاد رزق"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم قاسم، سر قبوله للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، حيث أشاد بجودة السيناريو الذي وصفه بأنه مكتوب بشكل متميز.

وتحدث خلال تصريحات صحفية عن التطورات التي طرأت على شخصيته خلال السلسلة والتقنيات الجديدة التي تم استخدامها حيث أوضح أنه كان يتوقع أن يكون فيلمًا واحدًا فقط ولكن تحول إلى سلسلة بفضل نجاحه الكبير وتفاعل الجمهور معه.

أما عن كواليس تصوير "ولاد رزق 3"، فقد أوضح كريم أن الأجواء في موقع التصوير دائمًا رائعة ومتميزة، مشيرًا إلى أنه يتعلم من الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف في كل مرة يعمل معهم. وأكد أن هذين الفنانين يتمتعان بتركيز عالٍ وإخلاص في العمل، مما يدفعه لمحاولة اكتساب هذه الصفات منهم، رغم أنه يعتبر نفسه شخصًا مشاغبًا ومليئًا بالطاقة، إلا أنه يراقبهم عن بعد دون أن يلاحظوا ذلك.

كما أضاف أن جزءًا كبيرًا من المشاهد تم تصويره في المملكة العربية السعودية، التي وفرت لهم جميع الإمكانيات اللازمة، خاصة لمشاهد الأكشن.

وبالنسبة للجزء الرابع من الفيلم، عبّر كريم قاسم عن أمله في كتابة سيناريو جيد يساعد على تطوير الأحداث بشكل أكبر، وأن يتم تنفيذه بجودة عالية، مما سيمنحه سعادة كبيرة.