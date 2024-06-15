نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. السيمفوني يصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسيني على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى القاء الضوء على اشكال الفنون العالمية الجادة تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين السوبرانو منى رفلة، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا چيڤينريا، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 15 يونيو على المسرح الكبير.

أشهر أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي جواكينو روسيني

يتضمن البرنامج أحد أشهر أعمال الموسيقار الايطالى العالمى جواكينو روسينى والتى تحمل عنوان الأم الواقفة ( ستابات ماتر ) وكتبت للسوليست والكورال والأوركسترا وتشير إلى السيدة مريم العذراء ووقوفها أمام الصليب أثناء محنة السيد المسيح وهو الحدث الذى تم تصويره فى العديد من المؤلفات الموسيقية التي كانت ترافق الطقوس الدينية الكاثوليكية.

نبذة عن الموسيقار جواكينو روسيني

جدير بالذكر أن جواكينو روسيني موسيقار ايطالى شهير ولد فى بيزارو عام 1792، كتب العديد من الأعمال التي شكلت تاريخ فن الأوبرا في العالم منها حلاق اشبيليه، عطيل، الكونت أوري، ويليام تل وغيرها، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن كما كان لأعماله وقع تمثيلي مؤثر مما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره، تمكن فى سن مبكرة من إتقان الغناء والعزف على آلة الهاربسيكورد، التحق بأكاديمية مدينة بولونية لدراسة الموسيقى وكتب وهو في الرابعة عشر من عمره أوبرا دميتريو وبوليبيو التى قدمت على المسرح عام 1812، أدرك أهمية المدرسة الألمانية في التأليف الموسيقى بعناصرها الجديدة وظهر تأثيرها واضحًا في المغناة ( الكانتاتا ) التي ألفها اثناء دراسته وقدمت عام 1808، كتب أربعون أوبرا كانت كلها هزلية، اصيب بمرض الاضطراب الوجدانى وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي فى باريس 1868 عن عمر يناهز 67 عامًا.