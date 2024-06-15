نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب فهمي يفتح قلبه ويكشف عن أسرار وكواليس حياته ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي النجم إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة في سهرة ثاني أيام العيد، تذاع في العاشرة مساءً ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه، وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الأضحى والعيدية.

مشاركة إيهاب فهمي في أزمة ثقة



وعلى صعيد آخر، يشارك النجم إيهاب فهمي في أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم "أزمة ثقة"، وهو مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، إيهاب فهمي، وملك زاهر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد

آخر أعمال إيهاب فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل وبينا ميعاد 2، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم

