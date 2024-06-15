نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد نور يحيي حفلًا غنائيًا في النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد نور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في النادي الأهلي بمدينة نصر، يوم الإثنين الموافق17 يونيو الجاري، وذلك للاحتفال مع جمهوره ومحبيه بعيد الأضحى 2024.

ومن المقرر أن يقدم محمد نور خلال الحفل، باقة من أغانيه الشهيرة المفضلة لدى جمهوره مثل "فكرك إيه"، و"لينا فى بعض"، و"بسلم عليك"، و"لو روحنا فين"، وغيرهم من الأغاني.

آخر أعمال محمد نور

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد نور الغنائية، هي أغنية "عالية" التي تحمل اسم ابنته وطرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "عالية"

أغنية "عالية" من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.