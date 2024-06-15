لليوم الثالث على التوالي.. ولاد رزق 3 يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ولاد رزق 3" نجاحًا كبيرًا منذ وقت طرحه بجميع دور العرض، ويواصل حتى الآن تحقيق هذا النجاح.

إيرادات ولاد رزق 3



حيث استطاع أن يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى ووصلت إيراداته إلى ملايين و4 آلاف و155 جنيها، أمس الجمعة، ليبلغ إجمالي الإيرادات 20 مليونًا و525 ألفًا و476 جنيهًا، بعد 3 أيام فقط من طرحه بدور العرض في مصر.



أبطال فيلم ولاد رزق الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين، على رأسهم الفنان أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى ظهور كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.



أحداث فيلم ولاد رزق 3



كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.



آخر أعمال أحمد عز



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

قصة فيلم "كيرة والجن"





الفيلم يسرد قصة ثورة 19 وواقع المجتمع المصري حين فترة الاحتلال الإنجليزي ويبدأ في بمنطقة وسط القاهرة بصورتها القديمة خلال القرن ال 19 وطريقة تعامل أهل مصر فمنهم المقاوم ومنهم من استغل الحرب والفساد وزاد من نجاح الفيلم أماكن التصوير التي تم اختلاقها مثل معسكرات عسكرية للإنجليز، والقاهرة الفاطمية، وخنادق الحرب العالمية الأولي في أوروبا، وتتصاعد أحداث فيلم كيرة والجن بوتيرة خاطفة لروح الإثارة والأكشن، تجعلك تنسي مدة الفيلم مع ملامح الاكشن والمعارك المنفذة باتقان كبير، فتتحول الشخصيات وتمر بأحداث أخلاقية.