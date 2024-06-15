نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تشتري أضحية باسم الراحل نور الشريف..وابنته سارة ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت سارة ابنة الراحل نور الشريف رسالة للفنانة منة شلبي، وذلك بعد شراءها أضحية باسم والدها الفنان الراحل نور الشريف، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت سارة صورة توثق شراء الفنانة منة شلبي للأضحية، وعلقت عليها قائلة: "الحلوة منة شلبي كلمتني من فترة صغيرة وقالتلي إنه ا حلمت بپاپي حبيبي الله يرحمه وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق لپاپي هناك والحلوة من جوه قبل بره وفيت اللي قالت عليه".

وأضافت: "من يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لپاپي وكانت مفاجأة جميلة منه وفي نفس الليلة روحت لبيت پاپي القديم في السيدة زينب وقولتله على اللي عملتيه يا منة حبيبتي مش عارفة أقولك إيه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي إنتي عملتيه ربنا يكرمك ويسعدك دايمًا ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة بحبك جدًا".

منة شلبي تشتري أضحية باسم أشرف مصيلحي

و قد أهدت الفنانة منة شلبي، في الأيام القليلة الماضية، أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي أضحية باسمه، وذلك بعد مرور 10 أشهر من وفاته.

تعليق زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي

ووجهت المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي الشكر للفنانة منة شلبي، من خلال منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت قائلة: "الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شويه بيقولولي احنا معاكي وجنبك بالرغم اني مش بشوفهم كتير بس بيحسسوني بأمان كبير قوي".

واستكملت: "حقيقي الحمد لله يارب الناس دي رزق ربنا باعتهولي علشان يطبطب عليا وانتي منهم".

واختتمت: "ربنا يسعدك يا منة يارب زي ما دخلتي في قلبي السعادة اكيد اشرف حاسس بده دلوقتي شكرًا يا غالية شكرًا".