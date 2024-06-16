نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سيمون تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "٠

تهنئة سيمون لجمهورها

وعلقت سيمون على الصورة قائلة:" عيد أضحي مبارك علي الجميع، وكل سنة واحنا جميعا طيبين ببعض مع بعض" ٠

آخر أعمال سيمون



يشار أن آخر أعمال سيمون، الدرامية مشاركتها في مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث المسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.



أبطال مسلسل صيد العقارب



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.