بهذه الكلمات٠٠ إلهام شاهين تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "عيد أضحى مبارك على كل مسلمى العالم .. كل سنه وكل إنسان فى كل مكان طيب وبخير .. ربنا يحمينا ويحافظ علينا جميعا.. أتمنى الخير لكل الدنيا " ٠





إلهام شاهين تهنئ صناع أهل الكهف

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مؤخرًا بصورة لها برفقة الإعلامية هالة سرحان أثناء تواجدهم في العرض الخاص لفيلم" أهل الكهف "،من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" مع صديقتي الإعلامية الجميلة هالة سرحان لحضور فيلم أهل الكهف... ألف مبروك لكل صناع الفيلم يارب بالتوفيق والنجاح".



تفاصيل اخر عمل ل إلهام شاهين

وكان آخر عمل قدمته إلهام شاهين حكاية ألفريدو التي عرضت ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي سلطت الضوء على مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، وقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو

وشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

