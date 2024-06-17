نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخورة بنجاح شقيقتي..أبرز تصريحات عبير صبري في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة عبير صبري، أمس ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بمشوارها الفني وحياتها الشخصية، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز التصريحات.

تصريحات عبير صبري عن الوسط الفني

كشفت عبير صبري عن الشئ الذي يزعجها في الوسط الفني، وهو عدم حصولها على حقها، قائلة: "أنا لم أخذ حقي فى الوسط الفنى على مدار مسيرتي ومشواري المهني ولكن واخدة حقي عند الجمهور، ولكني أثق في نفسي وفي موهبتي".

وتحدثت أيضًا عن الأشياء التي تزعجها في الوسط الفني، مُعلقة: "الوسط الفنى مثل أى وسط آخر به الكثير من الأمور التي لا أحبها، وهناك ناس بتاخد مكانة أكبر منها وناس أخرى لا تجد المكانة المناسبة وهذا بسبب الوسطة أو العلاقات".

تصريحات عبير صبري عن شقيقتها مروة

وتحدثت عبير صبري أيضًا عن شقيقتها مروة لافتة أنها تعتبرها كابنتها وأن نجاح شقيقتها يعني لها أكثر من نجاحها الشخصي،وأكملت حديثها قائلة: "شعرت وحسيت بالأمومة مع مروة وعوضتني الإحساس ده، وأخواتي كلهم ولادي".

عبير صبري عن والدتها

وتطرقت "صبري" في حديثها إلى والدتها مشيرة أنها كل شئ في حياتها، قائلة:"أمي في حياتي هي كل حاجة، وهي الخير والبركة والتضحيات وكل شيء، ويمكن أنا متدلعتش أصلًا، وتحملت المسؤولية من صغري".

رد عبير صبري عن اعتزالها الفن

وقالت عبير صبري أنها لن تعتزل الفن نهائيًا، قائلة: "لا مش هعتزل، أنا بحب شغلي جدًا، ومتحققة في شغلي، وبحقق نفسي في شغلي".