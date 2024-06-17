تعرف على إيرادات أمس لفيلم "أهل الكهف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 700 ألف جنيه فقط،ليحصد إيرادات مليون و650 ألف جنيه، منذ بدايه عرضه بالسينمات.

ليحتل فيلم "أهل الكهف"، المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، بعدما تم عرضه في دور العرض السينمائية في 12 يونيو الجاري.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

شارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي،غادة عادل،محمد ممدوح، محمد فراج،أحمد عيد، ريم مصطفي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، غيرهم، ومن إخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم "أهل الكهف"

تدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.