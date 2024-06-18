نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تنشر مقطع فيديو من حفلها بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو لها من حفلتها بالكويت من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C8VXIGrC17s/?igsh=YW5lc3FrNmJyZzBu

علقت قائلة:' عيد سعيد من الكويت

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام هي أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024.

وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".

كما طرحت مؤخرًا، أغنية "خليني شوية"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.