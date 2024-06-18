تامر حسني عن طيرانه 100 متر في حفل zed East: كانت مخاطرة كبيرة بس كنت عايز افرحكم (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي جديد في Zed East ضمن الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وشهدت الحفلة حضور جماهيري ضخم كعادة حفلات نجم الجيل تامر حسني.

وفأجا نجم الجيل تامر حسني جمهوره حيث دخل الحفل طائرًا على الجمهور من أول المسرح إلى آخره على أغنية قدها وقد أوضح تامر حسني سبب دخوله المسرح طائرًا، ونشر نجم الجيل تامر حسني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لطيرانه فى حفل zed East.

حيث نشر قائلًا: "طرت ١٠٠ متر لآخر واحد في الجمهور و الحقيقه هي مخاطره كبيره واكبر من مخاطرة حفلة الساحل السنه اللي فاتت.. بس لاني كل شويه بشوف حبكم ليا اكتر فبيزيد عندي الشغف والطموح اني فعلًا افرحكم جدًا بتطوير المسرح العربي واعمل حاجه مختلفه تليق بحلاوتكم وبمشوارنا مع بعض من يوم ما ظهرت…بشكر ادارة زد ايست على إعلانهم أن الحفلة دي أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلاتهم والفضل يرجع ليكم يا أغلى الناس"

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حضور جماهيري كامل العدد

ورفعت حفل نجم الجيل تامر حسني شعار كامل العدد بحضور جماهيري ضخم كعادة حفلات تامر حسني، وقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من عروضه الشهيرة والمميزة على المسرح.

وقد قدم تامر حسني العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور ومنها (قدها، هرمون السعادة، ارجعلي، بعيش، ألف سلامة، حبيتها يا ناس، حلو المكان، تاج، انتي الحياة، موضوع رجوعنا، ولا يهمك، موحشتكيش، سنوحي، أول مرة.. وغيرهم الكثير.





أعمال تامر حسني القادمة



وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.