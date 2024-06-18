بـ 12 نصيحة..وصفة سيمون لتعيش مرتاح البال

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت سيمون على تقديم نصائح إلى جمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حتى يعيشون براحة بال.



ما هى النصائح ؟



وكتبت سيمون من خلال حسابها الشخصي بفيس بوك:"ازاي تعيش مرتاح البال ومريح نفسك من المشاكل ؟

الموضوع سهل وبسيط بس احنا اللي مصعبينة على نفسنا، شوية امور لو عملناها في حياتنا اليومية هتفرق كتير معاك ومع غيرك. بس ركز ".



وأضافت النصائح: "١- تخليك في حالك ملكش دعوة بحال الناس

٢- أحترم أراء الناس مهما كان مخالف لك

٣- أحترم نفسك أولا وأحترم الناس تحترمك

٤- متجادلش حد وأتكلم مع اللي فكره قريب منك عشان متهريش كتير

٥- أبعد عن اي حاجة فيها وجع دماغ وحرقة دم تقرف نفسك ليه مش مستاهلة

٦- أرتقي باسلوبك وفكرك ومتهتمش بفكر اللي قدامك أهتم بفكرك وثقف وطور نفسك انت أهم

٧- أتفرج على الشيء الهادف المفيد وابعد عن التفاهات بقدر الامكان لانك بتعملها قيمة فوق قيمتك

٨- أسمع الأغاني والموسيقى الراقية اللي ترفع وتغذي فكرك مش تشوش عليه وتنزل من مستواك

٩- صاحب ولاد اللاصول وولاد الناس المحترمين وأبعد عن المنافقين عشان مينزلوش بيك الأرض لانك اعلى منهم شخصيا

١٠- حاول تستمتع باللي بتحبه قدر الامكان

١١- أشتغل في مجالك اللي بتحبه وميولك سيبك من تقليد المشاريع أنجح في مجالك أنت لأن المقلدين كتير..مابينجحش إلا الشاطر في ومبتكر في مجاله

١٢ - اتعامل مع اللي يقدرك ويحبك لوجه الله مش لتبادل المصالح

وأولًا واخيرًا تقرب من الله واستعن بالله وتوكل على الله

سنة جديدة من العمر المتبقي".



آخر أعمال سيمون

يذكر أن آخر أعمال سيمون مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب " بدراما رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي عائلي إلى الصراعات بين الأقارب والعائلات، وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، التي تعيش صراعات مع الفنان رياض الخولي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.