اختيار هذا المخرج لإخراج النسخة السينمائية من Three-Body Problem

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على المخرج تشانج يمو ليتولى مهمة إخراج نسخة سينمائية من مسلسل Three-Body Problem الذي تنتجه شركة نتفليكس.

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن نيتها لتجديد مسلسل 3 Body Problem لموسم ثالث بعد نجاح المواسم الأول والثاني منه.

ويقول ديد لاين، أن المسلسل من ابتكار ديفيد بينوف واليكسندر وو، وهو من ضمن مجموعة مسلسلات حصلت على الضوء الاخضر لمواصلة العرض عبر الشبكة الشهيرة مؤخرا.

وكانت قد طرحت شبكة نتفليكس الاعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي من مسلسل التاج، الذي يقدم أبرز الأحداث التي عاشتها الاسرة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة اليزابيث الثانية للسلطة.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي للمسلسل، الذي يشهد عودة الاحداث الشيقة، بعد عرض 4 مواسم منه، ضمت احداثه وتفاصيل شائكة عن حياة الاسرة الملكية والملك الحالي تشارلز الثالث، والأميرة الراحلة دايانا.

مشاركة إميلدا ستاونتون

وكانت قد تحدثت النجمة البريطانية القديرة إميلدا ستاونتون للمرة الأولى عن ظهورها في بطولة مسلسل التاج في موسمه الخامس في حوار جديد.

هذا الحوار، نقلت صحيفة ديلي ميل، جانبا منه، ومن خلاله عبرت الفنانة القديرة عن شعورها نحو تجسيد شخصية الملكة إليزابيث الثانية بالموسم الخامس من المسلسل.

والحوار اجرته الفنانة القديرة اميلدا ستاونتون مع صحيفة "ذا ميرور"، وعبرت من خلاله عن شعورها لتصوير مشاهد المسلسل، في الفترة التي شهدت وفاة المكلة اليزابيث خلال الشهور الماضية.

وقالت اميلدا، أنها شعرت بالحزن الشديد لدى علمها بوفاة الملكة، ورغم ذلك كانت ملزمة بالاستمرار في تصوير مشاهد المسلسل، وتجسيد شخصية الملكة للتاريخ.

وتجسد اميلدا، شخصية الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الخامس الذي عرض عام 2022 الماضي من مسلسل التاج، وستعود لتجسيد الشخصية نفسها في الموسم السادس الذي يعرض نهاية عام 2023.

المرحلة التي تجسد بها اميلدا شخصية الملكة، هي فترة ما بعد فترة التسعينات، والتي ستشهد وفاة الأميرة ديانا نتيجة لتعرضها لحادث مأساوي.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من اعمال نتفليكس الاصلية ومن اضخم المسلسلات من حيث الانتاج.

المسلسل، يروي قصة الاسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب اميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.