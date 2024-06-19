نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن ورضوى الشربينى وجها لوجه فى "هى وبس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "هي وبس"، على قناة CBC سفرة الفنانة ماغي بو غصن، في حديث خاص عن حكايات وكواليس أعمالها الفنية والشخصية.

و تظهر ‘بو غصن’، لأول مرة وجها لوجه مع المذيعة رضوى الشربينى بعد الجدل الذي اثار حول تقديمها شخصية المذيعة يسار فى مسلسل “ع امل” وتشبيها بها، وتذاع الحلقة على الهواء يوم السبت الساعه ٦ مساءا و من المفترض ان تحمل الحلقة العديد من المفاجأت.

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الجدير بالذكر ان برنامج هى وبس يعرض على شاشة cbc سفرة الخميس والجمعه والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعه السادسة مساءا.