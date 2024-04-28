نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولو شركات: هيئة الدواء تبدي مرونة لتحريك الأسعار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات صناعة الأدوية، أن هيئة الدواء المصرية أبدت مرونة بشأن الموافقة على تحريك أسعار الدواء، وفي انتظار انتهاء الدارسات المقترحة بناء على تكلفة كل صنف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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