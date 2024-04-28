نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد عطا: 40% زيادة متوقعة في أسعار الدواء طبقا لأسعار الصرف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ رجح أحمد عطا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة، لتعويض الشركات عن الخسائر التي تحملتها جراء تثبيت الأسعار، وضمان الاستمرار في توفير المنتجات الدوائية للمواطنين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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