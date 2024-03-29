ماس كهربائي وراء حريق شقة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 03:32 مساءً - كشفت معاينة حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس، أن الحريق اندلع أثناء عدم تواجده فى الشقة بمنطقة الزمالك، وأثناء عودته فجر اليوم وجد النيران مشتعلة داخل الشقة وحاول إطفائها ولكنه أصيب بحالة اختناق جراء الأدخنة الكثيفة بالمكان، ونقل علي أثرها إلى المستشفي ليتم إسعافه.

وأضافت المعاينة، أن رجال الحماية المدنية انتقلوا الي موقع الحريق وبصحبتهم سيارات الاطفاء والاسعاف وتمت السيطرة علي الحريق بالكامل.

وكان محمد نجل الفنان فؤاد المهندس أصيب إثراندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس فى الزمالك، وانتقلت سياراتى إطفاء الي المكان وتمت السيطرة علي الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.