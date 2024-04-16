الأرصاد الجوية: ارتفاع كبير في درجات الحرارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:31 مساءً - حالة الطقس غدا، كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لمنخفض صحراوي غدا.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن المنخفض الصحراوي القادم من ليبيا سيؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا لتصل الي 36 درجة مئوية علي القاهرة الكبرى، و38 درجة علي جنوب البلاد وتصل الي 34 درجة علي السواحل الشمالية.



نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

ولفتت إلي أن المنخفض الصحراوي سيؤدي الي وجود نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة المثارة ما يتسبب في انخفاض الرؤية علي الطرق الصحراوية والمكشوفة.

نصيحة الأرصاد الجوية

ونصحت “شاكر”، المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والصدر.

حالة الطقس الخميس المقبل

وأشارت إلي أن المنخفض الصحراوي يؤثر علي طقس البلاد غدا فقط ويوم الخميس تتحسن الأحوال الجوية؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بنحو من 4 الي 5 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء فمن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء وجنوب الصعيد،لطيف ليلا.

وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.