انت الأن تتابع خبر طرح شقق الإسكان الاجتماعي قريبًا لمحدوي الدخل .. الحكومة تكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة مي عبد الحميد، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بشأن طرح شقق الإسكان الاجتماعي قريبًا لمحدوي الدخل في مصر.

وظهرت الكثير من المنشورات والأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وفي مقدمتها الفيس بوك التي تتحدث حول اعتزام الحكومة طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي قريبًا لمحدوي الدخل