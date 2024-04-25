الرئيس السيسى: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 10:29 صباحاً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حفظ حقوق هذا الوطن العظيم، وعدم التفريط في شبر منه يشكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية، والمحددات الرئيسية للأمن القومي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء: "سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية، ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن مصر تعرضت لاختبار جديد استهدف سيناء على مدار السنوات الماضية، مؤكدا على أن مصر قادت حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا.