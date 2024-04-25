أحمد جودة - القاهرة - موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر: كل ما تحتاج لمعرفته

موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر: كل ما تحتاج لمعرفته.. في نهاية شهر أبريل، ستبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، وفقًا لإعلان سابق صدر عن مجلس الوزراء في عام 2023. سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة، مما يعزز فترات النهار الطويلة ويهدف إلى تحسين استفادة البلاد من الضوء الطبيعي.

موعد التوقيت الصيفي 2024 في مصر

موعد بدء التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر: كل ما تحتاج لمعرفته

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، اعتبارا من نهاية شهر أبريل 2024 الجاري، ويستمر ذلك لمدة 6 شهور، وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أكتوبر 2024 المقبل ليعود التوقيت الشتوي.



تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

قررت الحكومة المصرية تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي 2024 في منتصف ليل يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ويستمر العمل بـ هذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت عودة العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل 2023 الماضى، وذلك من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة، التي من بينها «الكهرباء، البنزين، الغاز، والسولار».