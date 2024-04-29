أمن القاهرة يضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 10 كيلو جرام هيروين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته 1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، كما ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.