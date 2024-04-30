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نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

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أحمد جودة - القاهرة - نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

أخبار مصر

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 12:39 ص 4/30/2024 12:39:39 AM

نص قرار رئيس الوزراء..
نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي و

نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص.. أصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بإجازة شم النسيم 2024 وعيد العمال اللذان تحتفل بهما مصر الأسبوع المقبل، وأوضح قرار رئيس الوزراء ضم إجازتي عيد العمال وشم النسيم لتكون إجازة الموظفين ممتدة لمدة 4 أيام متصلة، وتعرض "دوت الخليج" في التقرير التالي قرار رئيس الوزراء إجازة شم النسيم 2024. 

متي إجازة شم النسيم؟

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نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024. 


قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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