عاجل - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024.. يترقب عدد كبير من المسلمين بمختلف أنحاء العالم، صيام يوم عرفة 2024، ليتم اغتنامه بشتى الأعمال الصالحة، ومنها الذكر والتكبير والحمد والتهليل، وقراءة القرآن وإخراج الصدقات، وصلة الأرحام، كما أن صيام يوم عرفة يختص بفضل عظيم، حيث وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتيه.

ماذا ينبغي على المسلم أن يفعل في يوم عرفة؟

وينبغي على المسلم في يوم عرفة- التاسع من ذي الحجة- أن يكثر من الأعمال التالية:

التوبة والاستغفار: ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالتوبة النصوح والاستغفار عن كل الذنوب والمعاصي.

ينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالتوبة النصوح والاستغفار عن كل الذنوب والمعاصي. الدعاء يوم عرفة: إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.

إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. النية الصادقة: يجب أن تكون نية المسلم صادقة في التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة.

يجب أن تكون نية المسلم صادقة في التقرب إلى الله بالدعاء والعبادة. الإكثار من الذكر: يجب أن يُكثر المسلم من ذكر الله، خاصة التهليل والتكبير والتحميد.

يجب أن يُكثر المسلم من ذكر الله، خاصة التهليل والتكبير والتحميد. الصيام: يُستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

صيام يوم عرفة 2024

صيام يوم عرفة 2024.. ويحرص غالبية المسلمين على صيام يوم عرفة لعظم فضله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى فيه، وفي السطور التالية موعد آذان المغرب بصيام يوم عرفة 2024، والذي يوافق يوم غد السبت 15 يونيو.

مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب يوم عرفة 2024

مواقيت الصلاة.. ويحل موعد آذان المغرب في القـاهـرة وبعض المحافظات غدًا السبت بصيام يوم عرفة 2024، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب يوم عرفة المحافظة مواقيت الصلاة المحافظة مواقيت الصلاة موعد آذان المغرب في القـاهـرة 7:58 م موعد آذان المغرب في كفر الشيخ 8:1 م موعد آذان المغرب في الإسكندرية 8:5 م موعد آذان المغرب في الفـيــوم 7:57 م موعد آذان المغرب في طنطــا 8:0 م موعد آذان المغرب في شرم الشيخ 7:40 م موعد آذان المغرب في الزقـازيق 7:58 م موعد آذان المغرب في نويـبع 7:41 م موعد آذان المغرب في المنصورة 7:59 م موعد آذان المغرب في السـلوم 8:25 م موعد آذان المغرب في أسيــوط 7:51 م موعد آذان المغرب في دميـاط 7:58 م موعد آذان المغرب في سـوهاج 7:47 م موعد آذان المغرب في الإسماعيلية 7:55 م موعد آذان المغرب في بنى سويف 7:56 م موعد آذان المغرب في الغردقـة 7:40 م موعد آذان المغرب في المنـيـا 7:55 م موعد آذان المغرب في مطـروح 8:17 م موعد آذان المغرب في قـــنا 7:42 م موعد آذان المغرب في أســوان 7:37 م

دعاء يوم عرفة مكتوب

وحث النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية الدعاء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

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وتصدر دعاء النبي في يوم عرفة محرك البحث "جوجل"، مع أذان مغرب يوم الجمعة 14 يونيو 2024، الموافق 8 ذي الحجة 1445 هـ، حيث بدأت ليلة يوم عرفة الموافق التاسع من ذي الحجة، ويتجه حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات، يؤدون هذا المنسك العظيم، ويدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويرزق الخير كله.

فضل يوم عرفه

يوم عرفة يوم عظيم، أقسم الله تعالى به، وذلك مصداقًا لقول سيدنا رسول الله ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3] قَالَ: "الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ".

فضل الدعاء في يوم عرفه

وورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ سيدنا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

دعاء النبي في يوم عرفة

1- خير دعاء في يوم عرفه، هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث ورد عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه قَالَ: أَكْثَرُ دعاءِ سيدنا النبيّ ﷺ يوم عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ».

2- الحمد لله الذي هدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات والأرض، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

3- اللهم لا تطو يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا واعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

4- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويسر أمورنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا واغفر لنا ووالدينا وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

5- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك، وأن ترزقنا اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا.

6- اللهمّ لا تردّنا في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك إلّا وقد عزت بذكرك ألسنتنا، وطهّرت من الذّنوب أبداننا، وملأت بالهدى قلوبنا، وشرحت بالإسلام صدورنا، وأقررت برضاك عيوننا، واستخدمت لدينك أرواحنا وألوانها.

7- اللهم اقسم لي في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت...اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

8- اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولي ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

9- اللهمّ اجعل أوّل يومنا هذا فلاحًا، وآخره نجاحًا، وأوسطه صلاحًا، اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وآل سيدنا محمّد، واجعلنا ممّن أناب إليك فقبلته، وتوكّل عليك فكفيته، وتضرّع إليك فرحمته.

10- اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد الأمين، وقائد الغر المحجلين، وسيد الشجعان والمجاهدين، من أرسله الله رحمة للعالمين، خاتم النبيين وامام المتقين، من أخذ عن الروح الأمين، ووصفه الله بالخلق العظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبلغ اللهم كل من صلى عليه أفضل تحية وأزكى تسليم، ولكل من قال آمين يا رب العالمين.