نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير بيطري الجيزة يكشف لـ«دوت الخليج» خطة المديرية لاستقبال عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المسلمين في كل مكان لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور ومنهم من قام بشراء الأضحية الخاصة به ومنهم من يفكر في شراء اللحوم، وعلى الجانب الآخر منهم من يفكر في الطريقة الصحيحة لنحر الأضحية.

وفي هذا الشأن أجرى موقع “دوت الخليج” حوارا صحفيا مع الدكتور علاء عبدالعال أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، والذي أوضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة باستقبال عيد الأضحى المبارك وخطة المديرية خلال العيد، خاصة أن الذبح بالمجان داخل المجازر بشرط وحيد اصطحاب الجزار فقط مع المضحي.

خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

في البداية تقدم الدكتور علاء عبدالعال أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتهنئة إلى جميع المسئولين والتنفيذيين والمواطنين داخل محافظة الجيزة وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلي أن المديرية قامت بتشكيل لجنة مركزية بالمديرية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك ولجان فرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لإستقبال الشكاوى خلال أيام عيد الأضحى والعمل على حلها فورا كما أنه تم التنسيق مع اللجنة المركزية بالمديرية ومديرية الزراعة ومباحث التموين.

منع الراحات والإجازات خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وأطباء الصحة العامة والتفتيش وأطباء الجلود والمخلفات على مستوى المحافظة كما تم عمل صيانة لجميع الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم بجميع المجازر والتنبيه على مديرى الإدارات بجميع المراكز بعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى لإستقبال الأضاحى وحصر أعدادها وتلقى البلاغات وشكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا.

بيطري الجيزة يخصص أرقامًا ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المديرية شكلت غرفة عمليات بكافة الادارات البيطرية موجودة خلال أيام العيد وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات، وأن أرقام التليفونات هي ( 0237808892 – 0237808893 ).

معايير اختيار الأضحية السليمة ومواصفاتها

وقدم الدكتور علاء عبدالعال، مدبر مديرية الطب البيطري بالجيزة مجموعة من النصائح عند شراء الأضاحي وهي:-

- أن تكون الأضحية من الأبقار والجاموس أو الجمال والأغنام والماعز.

- الصحة الجسمانية: يجب اختيار حيوان صحي وخال من الأمراض، ويفضل اختيار حيوان من مزارع معتمدة ومراقبة صحية، والبعد عن الباعة الجائلين الذين يمشون بالحيوانات بالشوارع ويجب أن يكون الحيوان خال من الأمراض المعدية، مثل الجلدية والتنفسية والهضمية والبعد عن الحيوانات الهزيلة أو التي بها جروح عميقة ويتم ملاحظة العلامات الصحية التي تتمثل في:

- أن يكون الحيوان من وقفته نشيط منتبه لما حوله وعيونه لامعة براقة ولايوجد افرازات من الانف والعين والفم.

- لايوجد اصفرار في بياض العين ولون الاغشية المخاطية وردي.

كما نصح مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، المواطنين بأهمية الذبح بالمجازر للأسباب التالية:

- تجنب التعرض للإصابة بالأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوان للانسان حيث يتم التاكد من سلامة الاضحية بالكشف البيطري عليها.

- تجنب التلوث البيئي الناتج عن مخلفات الذبح وتركها في الشوارع

- تجنب التعرض لاستغلال الجزارين.



التسهيلات المُقدّمة من "بيطري الجيزة" للمواطنين خلال ذبح الأضاحي

حيث أكد الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن هناك إهتمام كبير وتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير الزراعة بتوفير كافة التيسيرات وتقديم التسهيلات امام المواطنين خلال ذبح اضاحيهم داخل المجازر التابعة للدولة مشيرا إلى إنه تقرر فتح المجازر والبالغ عددهم ٢٣ مجزرا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان أمام المواطنين بالإضافة إلى إنه يتم إستقبال الأطفال المرافقين لأسرهم بالبلاليين لإضفاء حالة من الفرح والسعادة علي الأطفال.

واستكمل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، في حواره لموقع وجريدة دوت الخليج، أن للذبح داخل المجازر أهمية كبيرة حيث يقوم الطبيب البيطرى المتواجد داخل المجزر والذى يمثل درع وقاية وامان للأهالي بالكشف الطبى البيطرى على الحيوانات قبل الذبح، للتأكد من خلو الحيوان من اي أمراض كما إنه يتم الذبح وفقا للسنة المحمدية من قطع المرئ والبلعوم والوريد الأيمن والايسر، مع الإبقاء على العامود الفقرى لان هناك بعض النبضات التى يرسلها المخ للعضلات فيتم حدوث انقباض للعضلات، مما يؤدى إلى تصفية جميع الدماء للذبيحة، مؤكدا أن الدماء بيئة مناسبة لنمو البكتيريا فإنه كلما قلت نسبة الدماء كلما كانت اللحوم صحية وصالحة للتخزين لفترات بعيدة، وبعد الذبح يتم الكشف على الأعضاء الداخلية للذبيحة للتأكد من سلامتها.

