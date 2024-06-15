التحالف الوطني بالإسكندرية: بدء توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين (صور)

وذلك في إطار سعي التحالف الوطني الدؤوب للتخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة، وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وحرص التحالف خلال عملية التوزيع على التأكد من جودة اللحوم ومطابقتها للمواصفات الصحية، وتنظيم عملية التوزيع بشكل منظم وعادل، يضمن حصول جميع المستحقين على حصتهم، ومراعاة ظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية التوزيع.

وأكد التحالف الوطني على التزامه المستمر بدعم الأسر المحتاجة، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المناسبات، إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.