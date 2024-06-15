التحالف الوطني يبدأ توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالمنيا





أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة المنيا، عن توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة من الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في قرية القيس بمركز بني مزار.

تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لروح التكافل الاجتماعي، وتعزيزًا لقيم العطاء والإيثار التي ينبض بها المجتمع المصري خلال هذه الأيام المباركة.

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