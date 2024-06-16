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حالة الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 04:28 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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