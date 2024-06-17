مسئول أمني إسرائيلي: لن نسمح بانضمام بن غفير للمجلس الجديد لأنه خطر علينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن مسئول أمنى هناك، أنهم لن يسمحوا بانضمام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى مجلس المشاورات الحساسة الجديد، وذلك لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل، مؤكدا على أنه من المستحيل الاتفاق على ضمه إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

كما أفادت وسائل إعلام عن أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيرى الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومى.