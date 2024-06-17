أخبار مصرية

مسئول أمني إسرائيلي: لن نسمح بانضمام بن غفير للمجلس الجديد لأنه خطر علينا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 01:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عن مسئول أمنى هناك، أنهم لن يسمحوا بانضمام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى مجلس المشاورات الحساسة الجديد، وذلك لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل، مؤكدا على أنه من المستحيل الاتفاق على ضمه إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

كما أفادت وسائل إعلام عن أن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيرى الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومى.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزراء الحكومة بحل مجلس الحرب بعد طلب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الانضمام إليه، كما أفادت وسائل الإعلام إلى أن نتياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.
 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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