محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في أول مباراة بالبريميرليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 12:36 مساءً - يواجه فريق ليفربول نظيره إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا إلي الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة للريدز خارج ملعبه بالموسم الجديد 2024-2025.

وأجريت صباح اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات الدوري الإنجليزي الموسم القادم، وأسفرت عن صدام أول بين الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسويتش تاون في أولى جولات البريميرليج يوم 17 أغسطس المقبل، الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتوج فريق مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 وللمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي إستثنائي للمدرب المخضرم بيب جوارديولا.

وصعدت 3 أندية إلي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، كل من ليستر سيتي وإبسويتش تاون وساوثهامبتون، فيما هبطت فرق بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون من البريميرليج.