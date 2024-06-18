التعليم تستأنف امتحانات الثانوية العامة السبت.. حجازي يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 10:28 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية للطلاب، يوم السبت الموافق 22 يونيو الجاري بجميع محافظات الجمهورية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

وزارة التربية والتعليم تواصل إجراءاتها استعدادًا لاستئناف امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل

وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

توفير مراوح خلال امتحانات الثانوية العامة 2024

كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

تفتيش دقيق في امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة، فضلا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، وذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الأربعاء الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٤.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

تصحيح امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2024

كما يجري حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.