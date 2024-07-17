وزير البترول لنظيره الأردني: العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وذلك على هامش أعمال منتدى مصر الثالث للتعدين.





وأوضح بدوي، أنه تم خلال اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر والأردن الشقيقة تاريخية وممتدة، ونتطلع خلال الفترة القادمة لمزيد من التعاون فى هذه المجالات والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها فى البلدين سواء فى أنشطة الغاز أو فى نشاط التعدين، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة المجالات خاصة مجال التعدين.

ومن جانبه أبدى الدكتور خرابشة سعادته بمشاركته فى منتدى التعدين المصرى، لافتاً إلى هناك علاقة متينة بين الأردن ومصر على مستوى القيادات السياسية والشعوب، مشيرا إلى الانجازات التي حققتها شركة فجر الأردنية المصرية فى أنشطة صناعة الغاز الأردنية.

وأضاف أن الأردن وقعت خلال الفترة الأخيرة عدد من مذكرات التفاهم فى أنشطة التعدين وتبادل الخبرات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالأراضي الأردنية فى الصناعات التحويلية التى تنفذها مصر.

وفى نهاية اللقاء وجه وزير الطاقة الأردنى الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة الأردن والإطلاع على المشروعات والانجازات التي حققتها شركة فجر الأردنية المصرية فى صناعة الغاز بالأردن.