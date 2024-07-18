إعلان إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة للعاملين وتشجيعهم على المشاركة في الاحتفالات الوطنية.

تفاصيل الإعلان



1. تاريخ الإجازة: الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو 2024.

2. نوع الإجازة: إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

3. حقوق العاملين: يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل أجرًا مثليًا عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأساسي.

التشريعات المتعلقة



- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: ينص على حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام العطلات والمناسبات الرسمية.