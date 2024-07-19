نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى هليوبوليس ويصرف مكافأة مالية لفريق مكافحة العدوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشفى هليوبوليس، بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة نائب الوزير في مستشفى هليوبوليس تضمنت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، والأشعة، والحضانات، والمعمل، ووحدة قسطرة القلب، والأسنان، كما تفقد أقسام الداخلي، والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، مشيرا إلى خلال المرور لاحظ نائب الوزير وجود طفلة مصابة في حادث، حيث تابع تقديم الخدمة الطبية الكاملة للطفلة، واطمئنان على حالتها الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد بنك الدم بالمستشفى، وراجع المخزون من البلازما وأكياس الدم بمختلف الفصائل، وخلال تفقد عيادة الأسنان أوصى بضرورة عمل الصيانة لبعض الأجهزة، والاهتمام بإجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، كما تفقد جهاز الأشعة المقطعية وتأكد من كفاءته.

قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى، وحرص على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى، كما تفقد قسم الحضانات، واطلع على ملفات الأطفال وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية والبروتوكول العلاجي المقرر لهم، وأشاد بانتظام وجودة الحضانات.

ونوه إلى أن نائب الوزير، استعلم رأي المرضى في مستوى الوجبات والتغذية، حيث أشادوا بجودة التغذية، كما تفقد القسم الداخلي المتعاقد مع التأمين الصحي، واسمع إلى شكوى مريضة من تأخر صدور قرار العملية الجراحية المقررة لها، وأجرى اتصالا لحل المشكله أثناء الجولة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد غرفة النفايات الطبية، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وأشاد بجهود فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، وأوصى بصرف مكافأة ماليه لهم نظرأ لكفائتهم وجهودهم المبذولة، كما أشاد بانتظام الطواقم الطبية وجودة الخدمة في المستشفى بشكل عام.