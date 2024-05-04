انت الأن تتابع خبر "دقت ساعة الصفر".. عالم الفلك ميشال حايك يبكي مرعوبا من الخوف: هذا ماسيحدث في مصر في آخر شهر شوال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد سيد الفلك اللبناني ميشال حايك لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في آخر شهر شوال الحالي وتوقع حايك عبر حسابه الرسمي على “يوتيوب” كارثة طبيعية في مصر ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقع عالم الفلك الشهير ميشال عاصفة طوفانية أشد من عاصفة التنين تضرب مصر وينتج عنها سيول جارفو تؤدي إلى انهيار سدود كبيرة وجرف مبان وسيارات.

وزعم الفلكي اللبناني ميشال حايك إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من هول الكارثة العظمى التي ستحدث.

ومن حين إلى آخ يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.