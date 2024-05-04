انت الأن تتابع خبر "اللي لس ما اخذش اسمنت وحديد ما يحلمش يطولهم تاني"... أشهر رجل أعمال مصري يزلزل المصريين بتغريدة غامضة وخبير اقتصادي يؤيده ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث الاخيرة من قبل التجار والمستهلكين لمعرفة سعر طن الحديد اليوم حديد عز، وقد انخفض سعر طن الحديد اليوم بقيمة 14000 جنيه بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث ان مصر تقوم بانتاج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، فيما تقوم باستيراد نحو 3.5 مليون طن بليت وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، ويضاف الي سعر المصنع قيمة اجمالية تترواح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل،

على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، ومن خلال المقال سنتعرف علي سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر.سعر طن الحديد اليوم حديد عز

يتسائل الكثير من التجار والمستهلكين لمواد البناء والتشييد لمعرفة سعر طن الحديد اليوم

حديد

عز، هذا وقد تراجعت اسعار الحديد اليوم بقيمة 14000 جنيه بعد تراجع الدولار في السوق السوداء، هذا وان جمهورية مصر العربية تقوم بانتاج نحو 7.9 مليون طن من التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وجاء سعر الحديد اليوم في مصر علي

النحو التالي:

جاءت أسعار الحديد اليوم في شركة عز بنحو 48000 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد بشاي 47500 جنيه.

ويسجل سعر حديد السويس للصلب 47000 جنيه للطن.

وجاءت اسعار الحديد اليوم في شركة المصريين بقيمة 47500 جنيه للطن.وبلغ حديد الكومي اليوم بقيمة 47000 جنيه للطن.

هذا وقد سجل حديد العشري اليوم نحو 47500 جنيه للطن.

فيما ياتي سعر محديد صر ستيل اليوم بنحو 47000 جنيه.

وجاء سعر حديد بيانكو اليوم بنحو 47500 جنيه للطن.

سعر الاسمنت اليوم

وجاء سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1950 جنيه.

فيما وصل سعر طن أسمنت النصر بنحو 1910 جنيه للطن.

وبلغت اسعار أسمنت جنوب الوادي اليوم بقيمة 1910 جنيه.

فيما وصلت اسعار أسمنت العسكري بقيمة 1960 جنيه للطن.

وجاءت اسعار أسمنت السهم اليوم بقيمة 1900 جنيه.

ووصلت اسعار أسمنت السويدي اليوم بنحو 2070 جنيه للطن.

وسجل سعر طن أسمنت السويس بقيمة 1990 جنيه الطن.

وفيما وصل سعر طن أسمنت حلوان 1980 جنيه في الطن.

وجاء سعر طن أسمنت المخصوص 1940 جنيه.

سعر الطوب الاسمنتي اليوم

بلغ سعر الطوب الاسمنتي مصمت أبعاده 6*12*25 سم بسعر 1500 جنيه للألف طوبة.

فيما يأتي سعر الطوب أسمنتي مصمت أبعاده 40*20*12 سم بسعر 6200 جنيه للألف طوبة.

سعر الرمل اليوم