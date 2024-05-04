انت الأن تتابع خبر فرحي بيها أولادك ألذ حلى بارد بمزيج رائع لا يقاوم.. طريقة عمل المهلبية بالكراميل والشوكولاتة في 10 دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المهلبية من ألذ أنواع التحلية الباردة، التي من الممكن تقديمها في فصل الصيف، ومن المؤكد أنه هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير المهلبية بكثير من النكهات المميزة، ولكننا سنوضح لكم من خلال المقال التالي، طريقة ولا اروع لتحضير المهلبيه باستخدام مكونات بسيطة للغاية ومن دون أي مجهود بطعم لا يمكن مقاومته، كما أنها حلوى مناسبة جدًا للأطفال، بالإضافة إلى أنها تعد من أنواع الحلوى المغذية، لأن المكون الأساسي لتحضيرها هو اللبن.طريقة عمل المهلبية بالكراميل والشوكولاتة

تعد تلك الطريقة من أفضل النكهات، التي سيعشقها أفراد عائلتك، ودائمًا ما سيطلبون منك تكرارها، وهي تحضر بالشكل التالي:

المكونات اللازمة

لتر من اللبن.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

100 جرام من الشوكولاتة (أي نوع).

طريقة التحضير والتقديم