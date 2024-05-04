انت الأن تتابع خبر فرحي بيها أولادك ألذ حلى بارد بمزيج رائع لا يقاوم.. طريقة عمل المهلبية بالكراميل والشوكولاتة في 10 دقائق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد المهلبية من ألذ أنواع التحلية الباردة، التي من الممكن تقديمها في فصل الصيف، ومن المؤكد أنه هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير المهلبية بكثير من النكهات المميزة، ولكننا سنوضح لكم من خلال المقال التالي، طريقة ولا اروع لتحضير المهلبيه باستخدام مكونات بسيطة للغاية ومن دون أي مجهود بطعم لا يمكن مقاومته، كما أنها حلوى مناسبة جدًا للأطفال، بالإضافة إلى أنها تعد من أنواع الحلوى المغذية، لأن المكون الأساسي لتحضيرها هو اللبن.طريقة عمل المهلبية بالكراميل والشوكولاتة
- تعد تلك الطريقة من أفضل النكهات، التي سيعشقها أفراد عائلتك، ودائمًا ما سيطلبون منك تكرارها، وهي تحضر بالشكل التالي:
المكونات اللازمة
- لتر من اللبن.
- 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- 5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 100 جرام من الشوكولاتة (أي نوع).
طريقة التحضير والتقديم
- في بولة مناسبة نقوم بإضافة اللبن والنشا، ونقلب على البارد حتى تتجانس المكونات ونتركها جانبًا.
- بعد ذلك، نقوم برفع طاسة عميقة على نار هادئة الشعلة، ونضيف السكر ونقلب بمجرد ذوبانه، ويفضل عدم استخدام ملعقة معدنية.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة اللينة، ونستمر في التقليب حتى تذوب تمامًا، وسيحدث فوران يهدأ بالتقليب المستمر.
- ونضيف خليط اللبن والنشا بالتدريج، مع استمرارية التقليب للتخلص من أي تكتلات.
- وعندما نحصل على قوام المهلبية نقوم بأخذ نصف كمية الخليط، ونضيف إليها الشوكولاتة، ونستمر في التقليب حتى تذوب.
- ثم نقوم بإحضار الأطباق و الكاسات المناسبة للتقديم، ونصب بها خليط المهلبية بالكراميل فقط.
- وبمجرد أن تهدأ درجة حرارته، نقوم بصب الجزء المتبقي من مهلبية الكراميل والشوكولاتة.
- ثم نتركها في الثلاجة لتبرد و يتماسك قوامها بشكل جيد، وبهذا الشكل يمكن أن تصبح جاهزة للتقديم، مع تزيينها بما تفضلين سواء شوكولاتة مبشورة أو مكسرات.
- وهكذا نكون انتهينا من إعداد تلك الوصفة المميزة، ومن الممكن تحضيرها من دون استخدام خطوة الشوكولاتة