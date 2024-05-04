انت الأن تتابع خبر تعليق الدراسة في المغرب بسبب طوفان محتمل.. قرار هام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي المغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت أنباء غير مؤكدة خلال الساعات الماضية تفيد بتعليق الدراسة في المغرب بسبب عاصفة طوفانية قادمة.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إليها، بخصوص “توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من الأحد 28 أبريل الجاري حتى إشعار آخر”.وأوضحت أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن”، مذكّرة بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وأكدت أنها “تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، وفق صياغة الوثيقة.