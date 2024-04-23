سعودية تقدم لها شاب ويوم رفضه أبوها حدثت الفاجعة التي يقشعر لها البدن! ..اتفرج الفاجعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الشيخ السعودي بندر السلمان في برنامج الاجاويد عن بنت سعودية تقدم لها شاب ويوم رفضه أبوها قالت البنت “خطه وخطين وامسحوا الثالث اذا ما خذيته بتشوفون شيء ما قد صار”، البنت ما ارتبطت فيه ولا صار فيه خطبه ولا صار فيه ملكه ولا فيها اي شيء حتى ما صارت فيه رؤيه شرعيه.

الاب والام

تفاجا الاب والام عندما سكرت البنت عليها في غرفتها اسبوع واسبوعين و ثلاثه اسابيع وشهر وشهرين الى ثمانئة اشهر في الغرفه بدون ان تسمح لهم ان يروها.

الرابط بينها وبين الاسرة

كانت هذي البنت مرتبطه باختها وتقول لاختها لا يتدخلن فيني ولا يدخلون علي ولا يكلموني تراني بسوي شيء ما تحمد عقباه فخاف الاب لانهم عقلاء واصبحو يتابعون مع البنت كيف حال وضعها مستقر او غير مستقر فقط

الاكل كانت البنت تاكل اذا ناموا اهلها تطلع وتاخذ اكلها وهذا وضعها طيلة الثمانية الاشهر

الاب والشيخ

اتصل الاب بالشيخ وبعدما شاف الشيخ البنت كان هذا رده “فيما يظهر لي والله اعلم ان بنتك جتها صدمه نفسيه شديده وقويه والعلم عند الله انا ماني بحلل لك لكن هذا اللي حصل رد الاب على الشيخ كان يا شيخ ايش بلاك لا ارتبطت في الرجل ولا صار فيه اتصال حتى الرؤيه الشرعيه ماشافها لاحول ولا قوه الا بالله.

نصيحة الشيخ

نصح الشيخ الاب زيارة البنت مجمع الصحه النفسيه اتصل بهم وقلهم القصه كذا وكذا وكذا وكذا فاتصل بالمستشفى وقالو له لازم في اجراءات قبل ماناخذها فوافق على تلك الاجراءات

. جاء الهلال الاحمر وجاءت الشرطه مباشره فاخرجوها فلما اخرجت البنت اصبح حالها يفوق الخيال كيفها وشكلها كيف تاثرت بعدما كانت ورده وزهره.

المستشفى جلست البنت مع الاخصائي لمدة ثلاثه اسابيع الى شهر وبدات تتصل في اهلها فعادت البنت الى طبيعتها الاولى اللي كانوا يعهدونها من قبل سبحان الله العظيم.