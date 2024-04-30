انت الأن تتابع خبر "سيدة الفواكه المصرية".. فاكهه مهملة بسعر التراب تخلصك من الإمساك في دقائق فقط وتمنع ارتفاع الضغط والكولسترول وتعتبر الحل الأمثل لـ حصوات الكلى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتهر المانجو المصري بجودته وتحتل محافظة الإسماعيلية المرتبة الأولى في زراعته في مصر، وموطنه الأصلي جنوب شرقي آسيا والهند. ولا يقدم مذاقاً لذيذاً وغريباً وحسب بل يتمتع بفوائد صحية كثيرة وفيما يلي، أبرز فوائد المانجو الصحية. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المانجو غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي قد تساعد في تحسين صحة القلب. قد يساعد البوليفينول الموجود في المانجو في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب. تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم. يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب ،

لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل المانجو قد يكون مفيدًا لصحة القلب. أظهرت بعض الدراسات أن مركبات مثل الكيرسيتين والمانجيفيرين الموجودة في المانجو لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

يعالج حصوات الكلى

المانجو غنية بفيتامين “ب6” ووفقاً لدراسة أمريكية أن هذا الفيتامين يقلل من تكون الحصوات الكلوية كما أن البوتاسيوم المتواجد فى ثمارها يساعد على ذلك بالمثل.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

ثبت أن مضادات الأكسدة والبوليفينول الموجودة في المانجو لها خصائص مضادة للسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. أظهرت بعض الدراسات أن بعض المركبات الموجودة في المانجو ، مثل لوبيول وكيرسيتين ، قد يكون لها خصائص مضادة للأورام. قد تساعد هذه المركبات في وقف نمو الخلايا السرطانية ومنعها من الانتشار.

يساعد على منع أمراض الجهاز الهضمي

تعتبر المانجو مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومرض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم.

تحتوي المانجو على إنزيمات هضمية مثل الأميليز والبروتياز ، والتي يمكن أن تساعد في تكسير الكربوهيدرات والبروتينات في الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. تحتوي المانجو على ألياف بريبيوتيك مثل البكتين ، والتي قد تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

يعالج الإمساك

، يحتوي المانجو على كثير من الماء والألياف الغذائية التي قد تساعد بدورها على حل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال. إذ وجدت بعض الدراسات، أن البالغين المصابين بالإمساك المزمن والذين تناولوا المانجو يومياً، انخفضت لديهم أعراض الحالة.

يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الالتهابية

تحتوي المانجو على مركبات مثل مانجيفيرين وكيرسيتين ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والربو.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العيون