انت الأن تتابع خبر سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف توجّه رسالة عاجلة للشعب المصري : " المفاجأة ستحدث في نصف مايو"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت شعبية خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وبات الجمهور يركز بحثه عن أبرز توقعاتها الجديدة الخاصة بمصر والوطن العربي.

وفي توقعاتها الجديدة، توقعت ليلى عبد اللطيف زيادة كبيرة في معاش الضمان الاجتماعي في مصر خلال نصف شهر مايو.

كما توقعت عبد اللطيف إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، كمشروع قناة السويس الجديدة وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

في الشأن العالمي توقعت أن تشهد بعض مطارات دول العالم مرحلة إغلاق وإيقاف الرحلات الجوية وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع بين الناس

وحذرت من أن العالم سيغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث.

وتوقعت ليلى عبداللطيف إعلان حالة الطوارئ القصوى في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بسبب كوارث طبيعية وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة في مدينة تكساس وماحولها.