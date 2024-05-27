رسمياً : السعودية تعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك..ومفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2024، مشيرة إلى أنه يوافق الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024، وفق الحسابات الفلكية.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

وفقًا للحسابات الرسمية فإن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية هو بداية من يوم السبت الموافق 15 يونيو وقفة عرفات وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو.

ومن المتوقع زيادة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية عن 4 أيام لأن وقفة عرفات تأتي في أحد أيام الإجازة الأسبوعية وهو يوم السبت، لذلك من المتوقع تعويض الإجازة بتوم أخر خصوصا للعاملين في القطاع الحكومي.

وهو الأمر الذي حدث مع إجازة عيد الفطر، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى 4 أيام إجازة للقطاعين الخاص وغير الربحي، في حين حصل العاملون في القطاع الحكومي والبنوك على إجازة وصلت لـ 9 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.