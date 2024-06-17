للعودة بنشاط وحيوية.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة في إجازة العيد

ويحتار طلاب الثانوية العامة حول الخطوات التي يجب مراعتها خلال إجازة العيد للاستفادة بها في تجديد الطاقة وتحسين النفسية، للاستعداد الجيد للامتحانات.
وقدمت إيناس على، أخصائية صحة نفسية وتعديل سلوك، خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن أهم النصائح لطلاب الثانوية في إجازة العيد.
وشددت إيناس على ضرورة الاحتفال بالعيد والاستمتاع بأجوائه المميزة وذلك من خلال تخصيص وقت للأقارب والأصدقاء.
ويجب قضاء أوقات مميزة في العيد، حتى يتمكن الطلاب من خلالها تجديد طاقتهم للعودة إلى المذاكرة والمراجعات من جديد، والاستعداد الجيد للامتحانات.
ونصحت إيناس بالاستعانة بالوجبات الصحية التي تعزز نشاط الجسم، محذرة من تناول الحلويات لأنها تتسبب في الشعور بالتوتر والقلق.
واختتمت نصائحها بأهمية النوم الجيد، والحصول على ساعات كافية منه طوال أيام الإجازة.
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