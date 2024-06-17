للاستفادة من الإجازة.. أنشطة يمكن ممارستها في باقي أيام العيد

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ويجب استغلال فترة الإجازة لتجديد الطاقة وتحسين النفسية للعودة للعمل أوالمذاكرة بأداء جيد.
وللتخلص من الشعور بالملل والروتين في فترة الإجازة، يمكن القيام ببعض الأنشطة للاستفادة تلك الأيام المتبقية، وذلك من خلال:
-طهي الأطعمة المفضلة:
يمكن مقابلة الأصدقاء أو الأقارب المفضلين وطهي الأطعمة المفضلة وتناولها وسط أجواء مرحة ومميزة.
-ممارسة التمارين الرياضية:
ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية يوميا، للتخلص من الإحساس بالملل والشعور بالنشاط والحيوية وتجديد الطاقة.
-ممارسة الهوايات الفنية:
تساعد الهوايات الفنية في تطوير موهبة الفرد والتخلص من الإحساس بالملل طوال فترة الإجازة.
-قراءة الكتب:
يمكن استغلال الأيام المتبقية من إجازة العيد في قراءة الكتب للتخلص من الشعور بالملل.
-السفر:
يمكن السفر مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة، للاستمتاع بأجواء الصيف أمام البحر أو النزول لحمامات السباحة وقضاء أوقات مميزة.
-زيارة الأماكن الجديدة:
من الممكن تجهيز قائمة بالأماكن الجديدة لزيارتها مع الأصدقاء أو الأقارب، والوصول إلى المعلومات الجديدة ومعرفة التاريخ.
-العزومات وزيارة الأقارب:
يحرص الأفراد في أيام العيد على العزومات لاستقبالهم وقضاء أوقات مميزة مع الأقارب أو الأصدقاء.
-التنزه:
يعمل الخروج والتنزه مع أفراد الأسرة أو الأقرباء على التخلص من الشعور بالملل وتكوين علاقات مترابطة مع الآخرين، دون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوطيد العلاقات.
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