شكل جديد على قنوات المتحدة.. «أهلا بالعيد» أغنية تعشش في القلوب منذ 42 سنة

مَن مِنا لا يحكي، ويتحاكى عن أغنية أطربت القلوب منذ عشرات السنين؟ أغنية لا تتم فرحة كل عيد إلا بسماعها؛ بل وتكرارها لمرات عديدة طوال أيام العيد المبارك.





أغنية أهلا بالعيد

"أهلا بالعيد"، ليست مجرد أغنية تم إنتاجها في عام 1982؛ بل هي شعور وأحاسيس وذكريات تنبض بداخلنا وتذيقنا حلاوة الأعياد منذ نعومة أظافرنا وحتى الآن؛ ولا أشك أنها ستندثر أبدًا.

خلال السطور التالية نتعرض بإيجاز لكواليس وتاريخ هذه الأغنية العظيمة التي تحتل في القلوب مكانات...

أهلا بالعيد.. تم تأليفها وتلحينها فى عام 1982 من القرن الماضى، من غناء النجمة القديرة صفاء أبو السعود، ومن تأليف الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة.

صفاء ابو السعود تشكشف عن الكواليس

فى حوار سابق، تحدثت النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود عن هذه الأغنية الشهيرة، لافتة إلى أنها كانت مترددة فى أن تقبل غناء هذه الأغنية، مؤكدة أنها شعرت بالقلق؛ خوفا من أن يتم مقارنة الأغنية مع أغنية "يا ليلة العيد" لكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، والتي تحتل أيضا مكانة كبيرة في قلوب المستمعين منذ عام 1940م.

ولفتت صفاء ابو السعود إلى أنها تشجعت ووافقت وتم تصوير أغنية أهلا بالعيد في 15 يوما بين حديقة الأورمان وحديقة الحيوان بالجيزة، وبرج القاهرة.

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود إلى أنها تحرص على سماع هذه الأغنية مع الساعات الأولى لأول أيام العيد بأعلى صوت، حيث تشعرها بفرحة العيد، وتذكرها بكواليس تصويرها.

ماذا قال ملحن أهلا بالعيد؟

وفى تصريحات صحفية سابقة قال الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، عن أغنية "أهلا بالعيد"، إنه كان يسمع دايما أغنية "يا ليلة العيد" لـ كوكب الشرق النجمة الكبيرة الراحلة أم كلثوم، وكانت الأغنية الوحيدة التى تتردد فى كل عيد.

وأضاف: "كنت أرى أنها مخصصة للكبار، وعندها قلت لنفسى "ليه مفيش أغنية للأطفال عن العيد؟، وكان نفسى أعمل حاجة عن العيد للصغار"، مشيرا إلى أنه ذهب لصديق عمره الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد، وقال له "عاوزين نعمل حاجة للأطفال واديته مطلع الأغنية "أهلا أهلا بالعيد"، وكمل الكلمات.

وتابع الموسيقار الراحل: "اتصلت بـ النجمة صفاء أبو السعود وكانت ساعتها أشهر مطربة تغنى أغانى الأطفال، وكانت تجمعنا زمالة، وأول ما قلت لـ صفاء أبو السعود مطلع الأغنية أهلا بالعيد استغربت، فقلت لها هتنجح وتكسر الدنيا".

ولفت إلى أنه اتصل بـ المخرج الكبير شكرى أبو عميرة لتصوير أغنية أهلا بالعيد، قائلا: "صورها شكرى أبو عميرة فى الشارع واستخدم الحنطور والدراجات، وكان ده أول تصوير للفيديو كليب فى مصر".

صفاء أبو السعود تعيد تصوير «أهلا بالعيد» 2024

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الشكر الجزيل إلى النجمة والإعلامية صفاء أبو السعود، بعد انتهائها من أغنية "أهلا بالعيد"، خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2024.

وقال الرئيس خلال الحفل: "متشكر يا مدام صفاء وكل الناس اللي معاكي، يوم جميل جدا وكل سنة أنت واللي معاكي"، لترد الإعلامية: "أنا اللي أشكرك يا سيادة الرئيس جدا وكل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسعادة وكل مصر وكل اللي في القاعة".

وتابعت صفاء أبو السعود: "أنا سعيدة إني أول مرة أكون في العيد معاكم، وأول مرة أطلع بأغنية أهلا بالعيد مخصوص علشان الاحتفالية، أول مرة أطلع على المسرح".

قنوات المتحدة تواصل عرض «أهلا بالعيد»

في هذا السياق، تشارك مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك؛ حيث تعرض أغنية "أهلا بالعيد" للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعد طرحها بشكل جديد ومبهج خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024.

وتحرص قنوات المتحدة على نشر أغنية "أهلا بالعيد" بشكلها الجديد، بعد أن تم تصويرها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تكشف مشاهدها أجواء الفرحة بالعيد سواء للأطفال والكبار.

كلمات أغنية أهلا بالعيد

أهلا أهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد.. العيد فرحة.. وأجمل فرحة.. تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.. غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يارب فى افراحنا.. واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد اهو جانا العيد

اهلا بالعيد

باركوا وهنوا.. سوا واتمنوا.. كل العالم يبقى سعيد.. كله أخوة.. بره وجوه.. كل فرح وهنا وزغاريد



غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يارب فى أعيادنا.. واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد اهو جانا العيد