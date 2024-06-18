القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن تاريخ مسجد قباء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن مسجد قباء، وهو أول مسجد بُني في الإسلام، وأول مسجد بني في المدينة النبوية، وهو أيضًا أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي، بينما من حيث الأولية، فإن المسجد الحرام، هو أول بيت وضع للناس،





ويقع مسجد قباء إلى الجنوب من المدينة المنورة؛ حيث بناه النبي الكريم؛ محمد، صلى الله عليه وسلم، حين هاجر من مكة متوجهًا إلى المدينة. وقد اهتم المسلمون من بعده بعمارة المسجد في العصور الماضية، فجدَّده الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ثم الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم تم تجديده في عهد الوليد بن عبد الملك. وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه؛ وقام السلطان قايتباي بتوسعته، ثم تبعه السلطان العثماني محمود الثاني وابنه السلطان عبد المجيد الأول، حتى كانت التوسعة الأخيرة في عهد الدولة السعودية.

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