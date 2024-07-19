القاهرة الإخبارية: فرنسا تنفي توقف المطارات والرحلات بعد العطل الإلكتروني

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن محاولات الحجز سريعا في محطة سان شارل للسكك الحديدية زادت في أعقاب العطل الفني.





وأضاف "شقير"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية بسنت أكرم: "وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أكدت عدم وجود دليل على أن العطل التكنولوجي هجوم إلكتروني". وتابع: "اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس قالت إنها تأثرت بالأعطال التقنية العالمية، وحتى الآن، لم تتأثر المطارات الفرنسية، ولكن آير فرانس أعلنت أن بعض الرحلات يمكن أن تتأثر في الساعات القادمة مثل الشركات التي تستخدم المطارات الفرنسية كترانزيت أو كنوع من أنواع الاستراحة للتنقل إلى دول أخرى". وأوضح، أن وسائل الإعلام الفرنسية استضافت خبراء واختصاصيين أكدوا أن عملية تحديث مايكروسوفت أحدثت مشكلات كثيرة.

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