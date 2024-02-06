انت الأن تتابع خبر بالخطوات.. تعرف على طريقة تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن 1445هـ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بينت دائرة الموارد الإنسانية الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم الاعتراضات بشأن استحقاق برنامج حساب الفرد عندما يبدأ تحويل المساعدات المالية، هناك اهتمام متزايد بالتعرف على نتائج التأهيل للبرنامج حيث تعمل الوزارة والمسؤولون على فحص الطلبات وتدقيق المعلومات الخاصة بالمستفيدين لتأكيد وصول المساعدة لمن يستحقونها، يمكن للأفراد الاطلاع على النتائج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن

، من خلال مقالنا هذا سنطلع على كل ما يتعلق بهذا بالتفصيل فتابعونا.

أصدرت الوزارة بيانًا حول إتاحة التفاعل مع مركز خدمة الزبائن من خلال استخدام برنامج حساب المواطن، الرسائل البريدية الإلكترونية أو خدمة “صوتك مسموع” أو الاتصال على الرقم 19912 وأوضحت الوزارة بأنه يمكن تقديم الاستئناف على تقييم مدى استحقاق الأهلية من خلال تعبئة استمارة مخصصة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة واتباع الإجراءات المنصوص عليها بعد ذلك:

في بداية الأمر قم بالولوج إلى بوابة بوابة حساب المواطن من خلال استخدام اسمك الشخصي وكلمة السر الخاصة بك.

بعد ذلك عندما تسجل الدخول يمكنك التوجه مباشرةً إلى حسابك الخاص.

في القائمة قم باختيار خيار “تقديم اعتراض على الأهلية”.

بعدها قم بتسجيل المعلومات المطلوبة واختر الدافع وراء الاستئناف.

بعد ذلك يرجى رفع الوثائق اللازمة التي تدعم طعنك.

وفي الختام لإرسال طلبك يرجى النقر على خيار “تقديم اعتراض”.

نتائج الاعتراض على أهلية حساب المواطن